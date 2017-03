Stammzellenspender für Nina gesucht

Nach einer Welle der Spendenbereitschaft für den kleinen Max aus der Steiermark hat nun die Mutter der an Leukämie erkrankten Nina eine Aktion gestartet. Am 8. April werden in Fügen Stammzellenspender für die 16-Jährige gesucht.

Die 16-jährige Nina aus Fügen leidet an Leukämie. Ihre Mutter hofft durch eine Aktion im Zillertal hilfsbereite Menschen mobilisieren zu können, um mögliche geeignete Stammzellenspender für ihre Tochter zu finden. Am 8. April findet die Aktion zwischen 9.00 und 13.00 Uhr in der Neuen Mittelschule Fügen statt. Sie erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Verein „Geben für Leben“.

Die Suche nach einem geeigneten Spender sei wie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen, sagte Cemanur Kartal vom Verein „Geben für Leben“, der die Typisierungsaktionen organisiert. Außerhalb der Familie liege die Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Spender zu finden, bei 1 zu 500.000.

gebenfuerleben.at

Viel Hilfsbereitschaft für dreijährigen Max

Die Hilfsbereitschaft für den dreijährigen Max aus der Steiermark war in Tirol groß. Der Bub leidet an einer Immunerkrankung. Nach einem Aufruf wurden in Lienz über 1.000 Typisierungen durchgeführt - mehr dazu in Riesenandrang bei Aktion für todkranken Buben (tirol.ORF.at, 6.3.2017). Eine weitere Aktion in Imst brachte über 700 Spender - mehr dazu in Spendersuche für Max geht in Imst weiter (tirol.ORF.at, 15.3.2017).

Die Suche nach einem passenden Spender für Max geht weiter. Am Sonntag können sich Spendenwillige in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Wolfsberg von 10.00 bis 17.00 Uhr typisieren lassen. Durch die große Anzahl an Speichelproben hofft man bei der Aktion „Geben für Leben“ immer mehr geeigente Spender zu finden.

privat

Die Testungen in Lienz haben 60.000 Euro gekostet, ein Großteil des Betrages konnte von der Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol bereits bezahlt werden, für die Begleichung eines Restbetrages fehlt noch Geld, weshalb der Verein um Spenden bittet.