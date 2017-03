Schotterwanne stürzte auf Bauarbeiter

In Scharnitz ist es am Mittwoch zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Rumäne wurde von einer herabstürzenden Schotterwanne getroffen. Der Mann wurde verletzt in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Inmitten der Baustelle an der Umfahrung Scharnitz steht eine Mischanlage für Beton. Dort waren am Mittwochvormittag Arbeiter damit beschäftigt, Schotter in eine aufgehängte Wanne mit mehreren Kubikmetern Fassungsvermögen zu schaufeln. Unter der Wanne, die in mehreren Metern Höhe hing, befanden sich zwei weitere Arbeiter. Sie schufen den herausfallenden Schotter beiseite.

Arbeitsinspektorat nahm Ermittlungen auf

Aus noch ungeklärter Ursache löste sich plötzlich die Schotterwanne aus der Aufhängung. Ein Arbeiter konnte noch beiseite springen. Dem zweiten gelang das nicht, er wurde eingeklemmt. Der Mann war laut Polizei ansprechbar. Er hat aber Brustkorbverletzungen erlitten und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Währenddessen ermitteln Polizei und Arbeitsinspektorat, ob ein Bedienungsfehler oder eine technische Ursache zu dem Unfall geführt haben.