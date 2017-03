Wenig prickelndes Länderspiel am Tivoli

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag gegen Finnland am Innsbrucker Tivoli nicht überzeugt. Vor allem in der ersten Halbzeit ließen sich die Österreicher die Schneid abkaufen. Die Finnen schafften den Ausgleich auf 1:1.

13.700 Zuschauer, so viele wie schon lange nicht, sorgten im Tivoli für etwas Stimmung. Am Ende verließen sie aber doch einigermaßen enttäuscht das Stadion. Das Länderspiel gegen Finnland vermochte die Fans nicht wirklich zu begeistern. Die österreichische Mannschaft konnte die verletzungsbedingten Ausfälle nicht kompensieren, die Umstellungen auch im Spiel-system verunsicherten zusätzlich, daher reichte es am Ende nur zu einem mageren 1:1 - mehr dazu in sport.ORF.at.

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Auch der Ötztaler Alessandro Schöpf konnte bei seiner Tivoli-Premiere keine entscheidenden Akzente setzen, der Legionär von Schalke 04 wurde in der 70 Minute ausgewechselt. Wirklich zufrieden sind nur die Sicherheitskräfte, der Fußballabend im Tivoli verläuft ohne Zwischenfälle.