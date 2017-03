Sturz mit Kettenreaktion am Schlepplift

Bei einer Art Massenkarambolage bei einem Schlepplift am Tiefenbachferner im Ötztal sind am Montag insgesamt acht Personen gestürzt, vier davon wurden verletzt. Ein 60-jähriger Deutscher erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Gegen 12.30 Uhr fuhren ein 60-jähriger deutscher Skifahrer sowie eine weitere noch unbekannte Person mit ihren Skiern am Tiefenbachgletscher (Gemeinde Sölden) mit dem Panoramabahn-Schlepplift bergwärts. Am oberen Ende der Lifttrasse verhakten sich die Skier der beiden, in der Folge stürzten sie in dem ca. 30 Grad steilen Gelände. Sie rutschten die steile Liftspur hinunter und rissen in einer Kettenreaktion noch weitere Liftbenützer mit.

Vier Verletzte - einer davon schwer

Insgesamt waren an dem Unfall acht Personen beteiligt. Alle wurden von den Pistenrettungen Tiefenbach und Rettenbach geborgen und ins Tal gebracht. Bei dem Vorfall zog sich der 60-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Mindestens noch drei weitere deutsche Wintersportler im Alter von 35, 37 und 59 Jahren wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände zum Unfallhergang werden noch ermittelt.