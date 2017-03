Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Länderspiel

Nach fast dreijähriger Pause wird in Innsbruck am Dienstag wieder ein Fußball-Länderspiel ausgetragen. In einem Testspiel trifft Österreich auf Finnland. Die Sicherheitsvorkehrungen sind einem internationalen Spiel entsprechend hoch.

Nach langem wird das Stadion mit bis zu 15.000 Zuschauern wieder einmal gut gefüllt sein. Entsprechend hoch sind auch die Sicherheitsvorkehrungen, sagt Elmar Rizzoli vom Stadtmagistrat Innsbruck: „Das Stadion wird vor dem Spiel auf gefährliche Gegenstände untersucht, wir kontrollieren aber auch das Stadion-Umfeld. "

ORF

Auch die reibungslose An- und Abreise der Fußballfans ist geplant. Um Staus und lange Wartezeiten bei den Eingängen zu vermeiden, empfiehlt Rizzoli, sich früh genug auf den Weg ins Stadion zu machen: „Die Besucher werden am Eingang kontrolliert, so wie es für ein internationales Spiel Standard ist. Das kann natürlich zu Verzögerungen führen, wenngleich wir eine große Anzahl von Ordnern einsetzen werden.“

ORF.at; Julia Hammerle

Rund 200 Ordnungskräfte im Einsatz

Wie bei internationalen Spielen üblich werden beim Länderspiel nur Sitzplätze angeboten. Rund 200 Ordnungskräfte kontrollieren die Zu- und Abgänge und sorgen dafür, dass die Notausgänge frei bleiben. Der freundschaftliche Länderkampf gegen Finnland beginnt um 20.45 Uhr - mehr dazu unter Länderspiel mit Schöpf-Premiere am Tivoli.