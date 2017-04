Fangfrische Garnelen aus Tirol

In Hall steht Österreichs erste Garnelenfarm. Zwei Großcousins bauten dort eine Anlage, in der sie White Tiger Garnelen züchten. Die Aufzucht erfolgt biologisch, ohne Zugabe von Chemie oder Medikamenten. Die Testanlage läuft erfolgreich.

300 kg Garnelen pro Jahr können Daniel Flock und Markus Schreiner in ihrer Anlage in Hall bereits ernten. Auf die Idee, Garnelen zu züchten, ist Daniel Flock zufällig gekommen, als er in einem Restaurant beim Garnelenessen saß, wie er im ORF-Interview schilderte. Als Aquariumbesitzer wollte er wissen, woher die Garnelen stammen. In einer Reportage habe er dann gesehen, wie die Garnelen im asiatischen Raum unter Zugabe von Medikamenten gezüchtet werden. Deshalb habe er sich für das Projekt interessiert, so Flock.

privat

Kreislaufanlage selbst gebaut

Daniel Flock und Markus Schreiner arbeiten eigentlich als Konstrukteure. Die Testanlage in Hall haben die beiden Großcousins vor zwei Jahren entwickelt und selbst gebaut. Die Kreislaufanlage und ein Biofilter bereiten das Wasser auf, ohne große Mengen Abwasser zu erzeugen.

privat

Aufzucht mit viel Leidenschaft

Die zwei bis drei Tage alten Larven, die die beiden Jungunternehmer von einem ausgewählten Züchter aus Übersee beziehen, haben einen Stammbaum und sind bester Qualität. Das ist laut Markus Schreiner Grundvoraussetzung. Fünf Monate müssen die Larven dann unter besten Bedingungen aufwachsen. Zur Aufzucht gehöre viel Leidenschaft, man müsse laufend die Wasserwerte prüfen, die Garnelen anschauen und das Futter abstimmen. Das sei das Geheimnis des Erfolges, so Schreiner. Man müsse sich um die Garnelen kümmern, fast wie um ein Kind, ergänzte Daniel Flock.

privat

Mehr Nachfrage als Angebot

Wenn die Garnelen geerntet werden, wiegen sie zwischen 25 und 30 Gramm. Zu den ersten Kunden zählen Restaurants, Hotels, aber auch Privatpersonen, die die Garnelen gekühlt und ohne lange Transportwege erhalten. Die Nachfrage sei schon jetzt enorm, sagte Daniel Flock. Die beiden Großcousins können mit der Testanlage längst nicht mehr alle Interessenten beliefern.

privat

Ehrgeizige Ausbaupläne

Daniel Flock und Markus Schreiner wollen eine große Anlage bauen und sind auf der Suche nach einer geeigneten Halle. Wenn alles nach Plan läuft, wollen die beiden Großcousins zehn Tonnen Garnelen pro Jahr in Tirol züchten. 2016 haben Daniel Flock und Markus Schreiner beim Innovationspreis der Österreichischen Jungbauernschaft den dritten Platz mit ihrem Projekt erreicht.

Ines Schwaninger; tirol.ORF.at