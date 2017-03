Länderspiel mit Schöpf am Tivoli

Nach dem Sieg in der WM-Qualifikation über Moldawien empfängt das Österreichische Fußballnationalteam am Dienstag in Innsbruck im Test Finnland. Der Tiroler Alessandro Schöpf dürfte in einem ausverkauften Tivoli-Stadion einlaufen.

Gegen Moldawien war die Österreichische Nationalelf am Freitag siegreich (2:0). Am Dienstag geht es für das Nationalteam schon um die Vorbereitung auf das nächste Qualispiel am 11. Juni auswärts gegen Irland. Im freundschaftlichen Ländermatch in Innsbruck warten die körperlich starken Finnen, die Nummer 99 der Welt, auf die Koller-Elf.

APA/EXPA/Johann Groder

Bubentraum für Schöpf

Mit dabei wird auch der Ötztaler Alessandro Schöpf sein. Für das Länderspiel gegen Moldawien war Schöpf gesperrt, im Test gegen Finnland wird er wieder im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Für den Schalke-Legionär erfüllt sich damit ein Bubentraum. Auch die Familie und Freunde von Alessandro Schöpf werden sich das Länderspiel im Tivoli anschauen, das mit 15.000 Besuchern ausverkauft sein dürfte.

ORF.at/Christian Öser

Umstellungen möglich

Österreichs Fußball-Teamchef wird zahlreiche Umstellungen vornehmen. Neben dem Ausfall von Kapitän Julian Baumgartlinger führte der Schweizer am Montag in einer Pressekonferenz in Innsbruck auch die Sperren von Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker im nächsten WM-Quali-Spiel am 11. Juni in Irland ins Treffen. Marcel Sabitzer, der gegen die Republik Moldau (2:0) getroffen hatte, ist wegen einer leichten Erkrankung fraglich. Dazu kommen laut Koller die vielen Spiele, die David Alaba mit Bayern München noch vor sich habe. „Es ist gut möglich, dass wir ein paar Änderungen vornehmen werden“, sagte Teamchef Marcel Koller. Auch die Kapitänsfrage - Alaba hatte gegen die Moldauer den gesperrten Baumgartlinger vertreten - ließ Koller offen.

ORF.at/Christian Öser

TV-Hinweis: Live in ORF eins ab 20.15 Uhr,

Kommentator: Oliver Polzer

Spielbeginn am Dienstag gegen Finnland ist um 20.45 Uhr. Rainer Pariasek und Herbert Prohaska melden sich ab 20.15 Uhr live in ORF eins aus dem Tivoli-Stadion, Kommentator ist Oliver Polzer.