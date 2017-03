Mantel auf Ofenrohr löste Brand aus

Ein zum Trocknen am Heizungsrohr eines Ofens aufgehängter Mantel hat am Samstagabend in Thaur einen Brand ausgelöst. Die beiden Bewohner des Einfamilienhauses mussten in das Krankenhaus Hall eingeliefert werden.

Um 19.30 Uhr meldete die Leitstelle einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus am Heiligkreuzer Weg. Die Feuerwehren Thaur und Hall waren rasch bei dem Gebäude, aus dem dichter Rauch qualmte. Die Einsatzkräfte konnten die Bewohner noch rechtzeitig ins Freie bringen. Martin Mayr von der Polizeiinspektion Hall sagt, zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Hall eingeliefert werden. Die beiden seien in stabilem Zustand.

ORF

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Auch die Brandermittler kamen schnell zu einem Ergebnis. Einer der Bewohner des Hauses soll ein Kleidungsstück über ein Ofenrohr gelegt haben, sagt Mayr. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die beiden Bewohner im Alter von 66 und 72 Jahren müssen bis auf Weiteres im Krankenhaus bleiben.