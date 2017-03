Mädchen auf Schutzweg von Auto angefahren

Eine Achtjährige ist in Kufstein auf einem Schutzweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Lenker war am Samstagnachmittag auf der Salurner Straße in Richtung Osten unterwegs, als er das Mädchen erfasste.

Der 75-jährige einheimische Lenker wich noch nach links aus, dennoch wurde das Mädchen im Bereich des rechtens Außenspiegels erfasst und auf den Gehsteig geschleudert. Die Rettung brachte das Mädchen in das Bezirkskrankenhaus Kufstein. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.