Trachtenfirma sperrt nach Konkurs zu

Die Produktion bei der Tiroler Strick und Walk GmbH in Wörgl wird endgültig eingestellt. Das teilte der Kreditschutzverband mit. 18 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz.

Vor knapp zwei Wochen wurde über die Strick und Walk GmbH in Wörgl ein Konkursverfahren eröffnet. Laut dem Kreditschutzverband gibt es Schulden aus Darlehen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro, dazu noch Verbindlichkeiten für die Betriebsräume - mehr dazu in Trachtenmodefirma schlittert in die Pleite. Jetzt stellte sich heraus, dass eine Fortführung nicht mehr möglich ist, da dadurch weitere Nachteile für die Gläubiger zu befürchten seien.

Ware wird verkauft

Durch die Einstellung der Produktion verlieren 18 Arbeitnehmer in der Produktion ihren Arbeitsplatz. Der KSV geht davon aus, dass die restlichen vier Mitarbeiter im Verkauf noch so lange weiterarbeiten können, bis die gesamte Ware verkauft ist.