Kössener Bürgermeister tritt zurück

Neuwahlen stehen vermutlich in der Gemeinde Kössen an. Bürgermeister Vinzenz Schlechter trat aus gesundheitlichen Gründen am Freitag von seinem Amt zurück. Vizebürgermeister Reinhard Flörl übernimmt vorläufig die Geschäfte.

Im Februar 2016 gewann Vinzenz Schlechter die Bürgermeister-Wahl in Kössen. Den Sieg konnte er damals nicht feiern, er lag zu der Zeit wegen eines Schlaganfalles in der Klinik auf der Intensivstation. Die Angelobung erfolgte deshalb erst im Sommer 2016.

Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Vinzenz Schlechter nun wieder aus der Gemeindepolitik zurück, wie Schlechter gegenüber dem ORF Tirol bestätigte. Die Erwartungen, die er an sich selbst gestellt habe, könne er durch gesundheitliche Folgen nicht mehr erfüllen, so Schlechter am Freitag. Er sei nicht so leistungsfähig wie er es von sich als Bürgermeister erwarte. Am Freitagvormittag gab Schlechter deshalb seine Verzichtserklärung an Vizebürgermeister Reinhold Flörl weiter. Der Rücktritt wird nach einer Woche wirksam.

Neuwahlen nur bei mehreren Kandidaten

In der 4.200 Einwohner-Gemeinde Kössen muss jetzt ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Eine Wahl kommt aber wahrscheinlich nur zustande, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Bei nur einem Wahlvorschlag könnte die Wahl entfallen und der Gemeinderat entscheiden, erklärte Schlechter. Das müsse aber noch abgeklärt werden.

Zuständig für die Wahl ist die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel. Die Wahl muss innerhalb von sechs Wochen ausgeschrieben werden, erklärte Christine Salcher, die Leiterin der Abteilung Gemeinden im Land Tirol. Den möglichen Wahltermin legt dann die Bezirkshauptmannschaft in Abstimmung mit der Gemeinde fest.

Auch Schlechters Vorgänger zurückgetreten

Ende Juli 2015 trat auch Schlechters Vorgänger, Stefan Mühlberger, aus gesundheitlichen Gründen zurück. Er hatte sich nach einem Sportunfall von einer Schulterverletzung nicht richtig erholt - mehr dazu in Kössener Bürgermeister tritt zurück.