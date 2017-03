Bisher keine Hinweise nach Zeugenaufruf

Im Fall der seit 2. Februar abgängigen 26-jährigen, zweifachen Mutter in Wörgl sind nach einem Zeugenaufruf der Polizei bisher keine Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Das sagte LKA-Chef Walter Pupp am Donnerstag.

Die Polizei suchte Zeugen, die am 2. Februar in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr ein schwarzes Taxi mit Kitzbüheler Kennzeichen, Mercedes Viano, im Bereich Langkampfen, Niederndorf, Breitenbach oder Brixlegg im Bezirk Kufstein gesehen haben.

Polizei

Verwandter in U-Haft

Die Behörden gingen davon aus, dass die in Wörgl lebende 26-Jährige „nicht freiwillig verschwunden“ sei. Bis dato gebe es jedoch keine Spur von der Vermissten, meinte Pupp. Am Montag steht die nächste Haftverhandlung gegen den Verdächtigen an. Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Ermittlungsergebnissen hätten unter anderem zu dessen Festnahme geführt - mehr dazu in Vermisste 26-Jährige: Verwandter in U-Haft.

Die serbischstämmige Frau war am 2. Februar nach der Arbeit nicht mehr nach Hause gekommen. Die Anklagebehörde ging davon aus, dass der Beschuldigte die Frau von der Arbeit abgeholt hatte.