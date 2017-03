Platz für fast alle Kinder in Gymnasien

21 Schüler können heuer vorerst nicht in ein Gymnasium im Großraum Innsbruck übertreten. Im letzten Jahr waren es noch 81. Das sei eine erfreuliche Entwicklung, so der Landesschulrat. Die Zahlen der Bezirke liegen im Laufe des Tages vor.

Bislang liegen nur die Zahlen für die Landeshauptstadt Innsbruck und das Franziskanergymnasium in Hall vor. Demnach gab es 843 Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern, welche die Aufnahmevoraussetzungen für die 5. Schulstufe erfüllten. 822 Kindern konnte ein Platz sofort zugewiesen werden, so Bernhard Deflorian vom Landesschulrat. 21 Kinder müssen noch bangen, es könne aber durchaus noch zu Verschiebungen kommen, so Deflorian, die auch die restlichen Kinder begünstigen.

Die Gymnasialreife erreicht ein Kind, wenn es in der Schulnachricht zum Semester keinen Dreier in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik hat. Bleiben die Noten bis Ende des Schuljahres konstant, so können die Kinder ins Gymnasium wechseln. 99,4 Prozent bekommen heuer einen Gymnasiumsplatz. Das sei ausgesprochen erfreulich und eine weitaus bessere Situation als in den letzten Jahren, hieß es aus dem Landesschulrat.

81 Kinder ohne Platz im Vorjahr

Obwohl sie die Kriterien erfüllten, bekamen 81 Schüler im Vorjahr keinen Platz im Gymnasium