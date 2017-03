Sittenstrolch onaniert vor Mädchen

In einem Schwimmbad in St. Anton soll ein Mann am Sonntag vor einem offensichtlich minderjährigen Mädchen masturbiert haben. Der Unbekannte wurde vom Bademeister angehalten, riss sich aber los und konnte flüchten.

Gegen 15.25 Uhr konnte ein Gast des Schwimmbades in St. Anton beobachten, wie ein Mann im Kabinenbereich vor einem offensichtlich minderjährigen Mädchen onanierte. Der Bademeister konnte den Mann zunächst anhalten, der konnte sich aber vor dem Eintreffen der Polizei losreißen und flüchten.

Schwarze Skijacke, rosa oder rote Skihose

Der Mann sprach englisch und war 50 bis 60 Jahre alt. Er hatte kurze graue Haare, war mit einer rosa oder roten Skihose und einer schwarzen Skijacke bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief vorerst ohne Erfolg. Auch das Mädchen war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr im Schwimmbad.