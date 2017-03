Leitner weihte Minimetro in Pisa ein

Die Südtiroler Unternehmensgruppe Leitner hat am Samstag eine Minimetro, die das Flughafen- mit dem Bahnhofsareal der toskanischen Stadt Pisa verbindet, eingeweiht. Drei Züge transportieren dort über zwei Millionen Passagiere jährlich.

Die Südtiroler Gruppe hatte den Auftrag für die Errichtung des People Movers in einem Public-Private-Partnership-Projekt, gemeinsam mit den Firmen Condotte d’Aqua, Agudio und Inso Sistemi, erhalten. Die 1.785 Meter lange Strecke wird mit einem Zwischenstopp am Pendlerparkplatz mit 1.200 Stellplätzen in 4,5 Minuten zurückgelegt. Die beiden Züge mit je drei Kabinen und einer Kapazität von je 103 Personen, fahren im Fünf-Minuten-Takt. Das innovative Drehgestell wurde von den Leitner-Ingenieuren zusammen mit der Universität von Pisa entwickelt und kam bereits bei der MiniMetro in Miami zum Einsatz.

Die Minimetro soll bis 2020 jährlich zwei Millionen Passagiere befördern. Ab 2020 rechnet man mit einem Anstieg auf 2,6 Millionen Passagiere jährlich. Der „Pisa Mover“ wurde auch angesichts der zunehmenden Besucherzahl in der toskanischen Stadt gebaut.

