Zehnjähriger bedrängt mehrere Frauen

Ein nach eigenen Angaben zehn Jahre altes Flüchtlingskind aus Afghanistan soll am Donnerstag in Schwaz eine Frau unsittlich berührt haben. Er raubte fünf Euro aus ihrer Handtasche und soll auch für andere Delikte verantwortlich sein.

Der junge Asylwerber aus Afghanistan folgte am Donnerstag einer 68-jährigen Einheimischen in ein Wohnhaus in Schwaz. Bei der Wohnungstür versuchte er die Frau hineinzudrängen. Als er den Ehemann der Frau entdeckte, flüchtete er.

Kurze Zeit später folgte der unmündige Asylwerber dann einer 75-jährigen Frau, drängte sie in ihre Wohnung und berührte sie unsittlich. Dann fordert er von der verletzten Frau Geld.

Junge Nachbarin verfolgte Afghanen

Eine 14-jährige Nachbarin hörte die Hilferufe der 75-Jährigen und verfolgte daraufhin den Bub. Sie konnte der Polizei eine „äußerst genaue“ Täterbeschreibung geben, woraufhin der Bub kurze Zeit später in Schwaz ausgeforscht werden konnte. Ihm konnten mittlerweile drei weitere, ähnliche Delikte nachgewiesen werden.

Ob es stimmt, dass der junge Asylweber tatsächlich erst zehn Jahre alt ist, lässt sich laut Polizei noch nicht überprüfen. Der strafunmündige Afghane wurde einer Kinderbetreuungseinrichtung übergeben.