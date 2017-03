Josef Mayr-Nusser wird selig gesprochen

Der Bozner Josef Mayr-Nusser wird am Samstag seliggesprochen. Er gilt als Südtiroler Leitfigur des Widerstands gegen das Nazi-Regime und als Märtyrer. Weil er 1944 den Eid auf die SS verweigerte, wurde er zum Tode verurteilt.

Der Bozner Josef Mayr-Nusser wurde von Kindheit an zum Glauben erzogen und war in der Religion tief verwurzelt. Er konnte es nicht mit seinem religiösen Gewissen vereinen, den Eid auf die SS zu leisten. Als er nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht zum Militär eingezogen wurde, nahm das Schicksal seinen tragischen Lauf.

Als er am 3. Oktober 1944 in Konitz den SS-Eid verweigerte, wurde er zum Tode verurteilt. Auf dem Weg in das Konzentrationslager Dachau starb er am 24. Februar 1945 bei Erlangen in einem Viehwaggon an den Folgen der Haft. Josef Mayr-Nusser wurde nur 35 Jahre alt und hinterließ eine Frau und einen kleinen Sohn.

Kardinal Angelo Amato

Der feierliche Gottesdienst für die Seligsprechung von Josef Mayr-Nusser beginnt am Samstag um 10.00 Uhr im Bozner Dom. Der Messfeier wird Kardinal Angelo Amato, Präfekt der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungsprozesse vorstehen. Neben Bischof Ivo Muser werden noch weitere zehn Bischöfe am Gottesdienst teilnehmen.

Der Dom wird um 8.30 Uhr geöffnet und die Gläubigen finden bis 9.40 Uhr Einlass. Für all jene, die keinen Platz finden wird die Seligsprechung im Außenbereich des Domes über eine große Audio-Anlage übertragen.