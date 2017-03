Mordverdächtiger wird ausgeliefert

Der Tatverdächtige im Thaurer Mordfall wird am Freitag nach Österreich ausgeliefert. Am Wochenende will ihn das Landesgericht Innsbruck in einer Videokonferenz befragen, dann wird über die Untersuchungshaft entschieden.

Der tatverdächtige Italiener soll einen 47-jährigen Tiroler bei einem Autogeschäft vor etwa einem Monat getötet haben. Danach soll er die Leiche im Kofferraum seines Autos versteckt haben. Der Italiener selbst flüchtete mit einem Auto des Opfers, sein eigenes Auto ließ er in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) zurück.

Die Polizei in Marseille konnte den dringend Tatverdächtigen festnehmen, als er versuchte, mit dem Subaru des Mordopfers nach Tunesien auszureisen - mehr dazu in Mordverdächtiger in Frankreich festgenommen.

Befragung in Videokonferenz

Freitagnachmittag kommt der Tatverdächtige in Wien an. Dort wird er in die Justizanstalt eingeliefert. Noch ist nicht bekannt, wie sich der Mann zum Tatverdacht verantwortet. Am Wochenende soll er in einer Videkonferenz vom Landesgericht Innsbruck befragt werden. Dann wird entschieden, ob über ihn die Untersuchungshaft verhängt wird.

Polizei

Der Pkw des Opfers, mit dem der Italiener in Frankreich festgenommen wurde, befindet sich bereits seit ein paar Tagen beim Landeskriminalamt und wurde auf Spuren untersucht. Bis das Ergebnis der DNA Auswertungen feststeht, wird es allerdings noch einige Zeit dauern.