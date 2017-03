Zwei Tote bei Lawinenabgang in St. Anton

Bei einem Lawinenabgang in St. Anton sind am Freitag in der Mittagszeit zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Lawinenabgang hatte sich im freien Skiraum im Gebiet des hinteren Rendl ereignet.

Die beiden waren in 2.000 Meter Höhe in einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs, als sie von den Schneemassen erfasst wurden. Bergretter und Mitglieder anderer Tourengruppen begannen sofort mit der Suche nach den Verschütteten. Zwei Mitglieder der Gruppe konnten nur noch tot geborgen werden.

Neben der Alpinpolizei und der Bergrettung St. Anton standen auch eine Lawinenhunde-Staffel und der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz.

Mäßige Lawinengefahr

Vom Lawinenwarndienst war für Freitag oberhalb von 2.200 Metern Seehöhe die Gefahrenstufe 2 „mäßige Gefahr“ ausgegeben worden. Gefahrenstellen finden sich in sehr steilen, bisher wenig verspurten Schattenhängen oberhalb von etwa 2.200m.

Bergrettung Tirol

Vier Tote bei Lawine im Schmirntal am Mittwoch

Vier Schweizer im Alter von 52 bis 75 Jahren kamen am Mittwoch bei einem Lawinenabgang im Schmirntal ums Leben. Sie waren Mitglieder einer achtköpfigen Tourengruppe samt Bergführer und waren gut ausgerüstet - mehr dazu in Vier Schweizer starben unter Lawine.

Link: