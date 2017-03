Vergessene Retterin tausender Kinder

Die gebürtige Tirolerin Diana Budisavljevic hat im Zweiten Weltkrieg tausende Kinder aus den Konzentrationslagern der kroatischen Ustascha befreien können. Der lange Zeit vergessenen Heldin gedenkt jetzt ein Buch.

Aufgepeitscht von Geistlichen wie Krunoslav Draganovic oder dem ideologischen Kopf der faschistischen Ustascha Ante Pavelic verübten Kroaten unvorstellbare Gräueltaten an Serben, Moslems und Juden. Auch Kinder wurden nicht verschont, was die aus Tirol stammende Frau auf den Plan rief. Sie setzte alles in Bewegung um Kinder aus den Konzentrationslagern zu befreien, was ihr auch gelang.

Diana Budisavljevic Diana Obexer wurde 1891 im Obexer-Haus in der Innsbrucker Maria-Theresiensstraße geboren. Mit ihrem Mann Julije Budisavljevic, einem Chirurgen, zog sie 1919 nach Zagreb. Nach ihrer Rückkehr 1972 lebte sie bis zu ihrem Tod 1978 in der Anichstraße.

Für den Kärntner Buchautor Wilhelm Kuehs spielten für ihren Erfolg viele Fakten zusammen. Mit Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen habe sie Leuten in hohen Positionen des Staates klar gemacht, dass geholfen werden muss. Außerdem habe sie die Fähigkeit gehabt, Leute zu vernetzen, etwa die Kirche, das Rote Kreuz und die antifaschistischen Frauen, die dann alle zusammengewirkt haben. Alle Kinder wurden auf Karteikarten vermerkt, damit überlebende Mütter ihre Kinder nach dem Krieg wieder finden konnten. Diese Kartei, auch „Dianas Liste“ genannt, gab dem Buch den Namen.

Kartei wurde vom Staat einkassiert

Bis zum Ende des Krieges gelang es ihr, 12.000 Kinder aus den Konzentrationslagern wie jenes von Jasenovac zu befreien. Ihre Liste wurde nach dem Krieg vom jugoslawischen Staat einkassiert und war bisher nicht auffindbar. Der Buchautor Wilhelm Kues sagt, die einen würden behaupten, die Kartei sei verschwunden, andere sagen, sie sei in eine größere Kartei eingearbeitet worden. „Man weiß bis heute nicht, was mit dieser Kartei eigentlich passiert ist.“

Dianas Liste Der biografische Roman „Dianas Liste“ von Wilhelm Kuehs ist im Verlag Tyrolia erschienen. ISBN 978-3-7022-3597-0

Die mit einem aus Kroatien stammenden Serben verheiratete Budisavljevic kehrte 1972 mit ihrem Mann aus Zagreb nach Innsbruck zurück, wo sie 1978 verstarb. Zu ihren Lebzeiten erhielt sie für ihre Heldentat keinen Dank. Erst nach ihrem Tod wurde sie von der serbisch-orthodoxen Kirche und von Serbien ausgezeichnet. Von der Stadt Innsbruck wurde ihr der Orden II. Grades verliehen.