Zwei Tote bei Skiunfällen im Oberland

Im Oberen Gericht sind am Donnerstag zwei Urlauber nach Skiunfällen ums Leben gekommen. In Fendels prallte ein Schweizer mit dem Kopf gegen einen Stein und in Nauders starb eine Frau nach einem Zusammenprall mit einer Skifahrerin.

In Fendels stürzte der Schweizer kurz nach 11.00 Uhr bei einer Einfahrt zu einem Ziehweg. Der 39-jährige Mann prallte bei einer Böschung mit dem Kopf gegen einen Stein und zog sich trotz Helms so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Zusammenprall auf mittelschwerer Piste

Und in Nauders sind um ca. 11.50 Uhr auf einer roten Piste im Bereich unterhalb der Bergkastellalm zwei Schifahrerinnen zusammengestoßen. Eine 45-jährige Tschechin ist nach der Kollision noch an der Unfallstelle verstorben. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

In der SkiWelt Wilder Kaiser ist vor zwölf Tagen ein Tiroler ums Leben gekommen, weil er über den Pistenrand hinausgeriet. Er prallte gegen einen Windenanker - mehr dazu in 76-Jähriger stirbt bei Skiunfall.