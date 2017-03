Hohe Metallbelastung in Moosen

Europäische Spitzenwerte bei der Schwermetallbelastung haben Moosproben im Raum Reutte zu Tage gebracht. Die gefundenen Substanzen Kobalt, Chrom, Vanadium und Molybdän können in höheren Konzentrationen als Gift wirken oder krebserregend sein.

Bei der Studie des Umweltbundesamtes wurden 72 Standorte in ganz Österreich auf Schwermetalle beprobt und Moose dabei als natürliche Indikatoren für Luftschadstoffe genutzt. Ziel war es, die Belastung durch Schwermetalle in Österreich möglichst gut abzubilden.

Moose technischen Geräte überlegen

Als Schwermetall-Indikatoren verrichten Moose gute Arbeit: Ihre Zellen sind so gebaut, dass sie Schadstoffe direkt aus der Luft aufnehmen und speichern können, sogar über zwei Jahre. Sie liefern also verlässliche Ergebnisse, während technische Geräte bisweilen an Grenzen stoßen und Schadstoffe nicht immer ausreichend erfassen können.