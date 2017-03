Neues Semsterticket für Studierende

Ab Herbst wird es ein neues Semsterticket für Studierende geben. Es kostet 180 Euro pro Semester und gilt nun für alle Öffis in Tirol. Bisher mussten Studenten etwa für das Angebot der Innsbrucker Verkehrsbetriebe zusätzlich bezahlen.

Ab 1. September tritt an die Stelle des bisherigen VVT-Streckentickets für maximal 180 Euro pro Semester ein Studierendenticket für alle Öffis in ganz Tirol zum gleichen Preis. Finanziert wird diese Mehrleistung von Land Tirol und Stadt Innsbruck.

Mehr Angebot für gleiches Geld

Wer bisher etwa von Vomp oder Oberhofen nach Innsbruck auf die Uni pendelte, bekam für 180 Euro ein Semesterticket für diese Strecke. Wollte der oder die Studierende in Innsbruck auch die Angebote der IVB (Innsbrucker Verkehrsbetriebe) nutzen – etwa um auf die geisteswissenschaftlichen Fakultäten oder zur Technik zu fahren – kamen noch einmal 129,50 Euro pro Semester dazu, rechnete das Land in einer Aussendung vor. Dies fällt mit Herbst Weg.

„Mir ist es ein großes Anliegen, dass nicht alle Studierenden gleich nach Innsbruck ziehen müssen", sagte die für den Verkehr zuständige LHstv. Ingrid Felipe (Grüne): „Deswegen liegt es an uns, die Fahrtkosten möglichst preiswert zu gestalten, damit unsere jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn sie wollen, keinen finanziellen Nachteil haben, wenn sie in Innsbruck studieren aber weiter in ihrer Heimatgemeinde leben.“ Im letzten Semster haben 5.271 Studierende ein Ticket gekauft. Doppelt so viele, als 2014, als das Semsterticket vergünstigt angeboten wurde.

Auch VVT-Ticket wird billiger

Im Juni wird zudem das VVT-Ticket spürbar günstiger. Eine Maßnahme, die die auch Opposition begrüßte - mehr dazu in VVT-Jahrestickets ab 1. Juni massiv billiger.

Link: