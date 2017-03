Dreiervorschlag für Med Uni Innsbruck

Nach dem Hearing für den Rektorenposten der Med Uni Innsbruck hat die Kommission einen Dreiervorschlag vorgelegt. Im Rennen ist die amtierende Rektorin Helga Fritsch, die sich nun gegen zwei Männer behaupten muss.

In die engere Wahl sind außer Fritsch der Direktor des Innsbrucker Psychiatrie-Departments, Wolfgang Fleischhacker und Georg Schett von der Universität Erlangen/Nürnberg gekommen. Eine Reihung der Kandidaten werde der Universitätsrat erst vornehmen, hieß es.

Entscheidung bei Universitätsrat

Der Dreiervorschlag werde nun an den Arbeitskreis für Gleichbehandlung und den Universitätssenat weitergeleitet, teilte die Med-Uni am Mittwoch in einer Aussendung mit. Sollte der Vorschlag vom Senat bestätigt werden, wird der Rektor schließlich vom Universitätsrat gewählt. Insgesamt waren zehn Bewerbungen für den Posten eingegangen und sieben Anwärter bei den Hearings gehört worden.

Die Funktion war Anfang Dezember ausgeschrieben worden. Fritsch hatte sich im Oktober überraschend nicht der vorzeitigen Wiederwahl durch den Senat der Med-Uni gestellt. Die Rektorin hätte für ihre vorzeitige Wiederwahl bzw. Verlängerung sowohl im Senat als auch im Universitätsrat eine Zweidrittelmehrheit benötigt und diese möglicherweise nicht bekommen - mehr dazu in Unirektorin macht überraschenden Rückzieher.

