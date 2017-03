Bauern fordern von TIWAG Grundstücke zurück

Der Grundstücksstreit in Haiming zwischen Bauern und der TIWAG geht weiter. Mittlerweile erhielt die TIWAG Anwaltsbriefe von 34 Betroffenen. Sie fordern die Rückübereignung ihrer ehemaligen Grundstücke.

Die Nazis hätten den Bauern damals die Grundstücke abgepresst, heißt es von den Erben - mehr dazu in Aufregung um TIWAG-Grundstücksgeschäft. TIWAG-Vorstandschef Erich Entstrasser beruft sich auf rechtskräftige gerichtliche Erkenntnisse aus dem Jahre 1950, denen zufolge damals bei der Grundbeschaffung kein Nazi-Zwang vorgelegen haben soll.

ORF

Allerdings bekamen die Bauern in den Verträgen ein Rückkaufsrecht eingeräumt, sollten die Flächen nicht benötigt werden. Entstrasser will die Diskussion auf diese Frage eingeschränkt wissen. Es gehe nur um die Frage, ob es einen Rückkaufsanspruch gebe, so Entstrasser. Diese Frage werde man rechtlich genau anschauen. „Man kann über alles reden, aber nur über das, nicht über das andere Thema.“

ORF

Sache „sehr peinlich“

Handl und der TIWAG dürfte die Sache mittlerweile sehr unangenehm geworden sein. „Das ist uns sehr peinlich“, räumte TIWAG-Vorstand Erich Entstrasser gegenüber dem ORF Tirol ein. Aber man sei ein Unternehmen und man müsse sich auf dem Boden des Rechtsstaates halten. Die Fakten würden am Tisch liegen, „ich hätte diese Diskussion auch lieber nicht, aber jetzt muss ich sie führen und wir werden sie auch führen, wir scheuen uns davor nicht“.

Geschichte soll aufgearbeitet werden

Entstrasser sagte, man habe gemeinsam mit der Firma Handl das Bundesdenkmalamt beauftragt um den historischen Hintergrund aufzuarbeiten. „Aber die rechtskräftigen Entscheidungen der Rückstellungskommission liegen am Tisch. Die wird man nicht mehr ändern und die sind rechtlich auch nicht mehr änderbar.“ Dass man die Frage, was auf diesen Grundstücken passiert ist, ordentlich aufbereite und respektvoll mit den Dingen umgehe, „ist für uns ganz klar“.