Drei Geschwister treten bei Special Olympics an

Am Dienstag starten die Special Olympics World Winter Games für mental beeinträchtige Menschen in der Steiermark. Dabei werden auch drei Tiroler Geschwister antreten. Sabrina, Niklas und Patrick Bichlmair aus Innsbruck treten im Eisschnelllauf an.

Niklas hat schon einmal bei Special Olympics Gold und Silber geholt, seine Schwester Sabrina Gold. Patrick feiert hingegen in Schladming sein Special-Olympics-Debüt. Alle drei haben in der Steiermark das gleich Ziel: Sie wollen Gold holen!

Zusammenhalt in der Familie

Für dieses Ziel trainieren die drei zwei Mal in der Woche. Ihre Mutter und deren Lebensgefährte stehen voll und ganz hinter den Plänen der Kinder und unterstützen diese auch finanziell, damit das Training möglich ist. „Bei uns ist das Motto ‚Gemeinsam schaffen wir alles‘“, erklärt Mutter Maria Bichlmair.

Training verbessert Alltag

Durch das Training verbesserten die Geschwister nicht nur ihre sportliche Leistung, der Sport helfe dem Trio auch seine Aufgaben im Alltag besser bewältigen zu können. „Er bringt Konzentration, Aggressionsabbau, Selbstvertrauen. Sie merken, wenn ich konzentriert arbeite, kann ich besser werden“, erläutert Trainierin Magdalena Platter.

Die drei Geschwister haben auch einen prominenten Fan - ihr Vorbild Kunstbahnrodel-Doppelweltmeister Wolfgang Kindl. Er hat großen Respekt vor der Leistung der Geschwister. Vor dem Antreten bei den Special Olympics haben sie noch eine gemeinsame Trainingseinheit absolviert.

