Touristiker hoffen auf Saisonende

Zum Ende der Wintersaison sind viele Tiroler Orte ausgebucht. Viele Touristiker hoffen jetzt, das bisherige Minus der Wintersaison bis zum Saisonende ausgleichen zu können um an den letztjährigen Rekordwinter anzuschließen.

Sonnenschein und reichlich Neuschnee: Diese Kombination lockte am Wochenende viele Einheimische und auch Touristen auf die Berge Tirols. Der bisherige gut gebuchte Winterausklang sorgte auch in Tirols Touristenzentren für volle Betten. Einige Wochen dauert die Wintersaison noch an. Tirols Touristiker hoffen jetzt, das bisher schlechte Saison zum Saisonende noch einmal aufbessern zu können.

Wetter könnte Spontanurlauber anlocken

„Das Touristikerherz lacht“, meinte Mario Gerber, Fachgruppenobmann der Hotellerie, zum fast frühlingshaften Wetter. „Wir schicken im Moment großartige Bilder in die Welt hinaus“. Touristiker und Gastronomen erhoffen sich von diesen Bildern noch einige kurzfristige Buchungen bis Ostern.

Derzeit liegt die Saison bei einem leichten Minus, mehr dazu in: Halbzeit-Minus im Wintertourismus.

Ostern liegt heuer recht spät, für den Wintertourismus ist das ein Nachteil. Generell sei es aber schwer, nach zwei Rekordwintern das Ergebnis des Vorjahres zu toppen, meinte Gerber. Man hoffe aber auf die letzten paar Wochen, um das Minus auszumerzen oder zumindest abzuschwächen.