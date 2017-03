„La Wally“ auf ORF III

Im Hauptabendprogramm präsentiert Barbara Rett am Sonntagabend die Oper „La Wally“. Die Aufzeichnung wurde im Tiroler Landestheater 2012 aufgenommen.

Sendungshinweis Sonntag, 12.3.2017, 20:15 Uhr, ORF III

„Es war einmal eine junge Frau, die war mutiger als alle Männer in ihrem Bergdorf“. Auf einer wahren Begebenheit beruht die bekannte Geschichte der Tiroler „Geier-Wally“. 125 Jahre nach der Urauffühung wird die Oper von Alfredo Catalani in vier Akten am Sonntagabend auf ORF III übertragen. Die Aufzeichnung stammt aus dem Landestheater Innsbruck. Barbara Rett präsentiert die herausragende Opernproduktion und beschreibt den zeit- und kulturhistorischen Zusammenhang im Überblick.

Landestheater Innsbruck

Tirolerin als Vorlage für Roman

„La Wally“ beruht auf dem Roman „Die Geier-Wally“ von Wilhelmine von Hillern. Vorbild für den Roman war das Leben der Lechtalerin Anna Stainer-Knittel. Mit 17 Jahren nahm Stainer-Knittel nur an einem Seil hängend einen Adlerhorst an einer Felswand aus. Das war zwar üblich um Schafherden zu schützen, zur damaligen Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts war das aber eine reine Männerarbeit.

Plakatsammlung der ÖNB Wien

Wilhelmine von Hillern machte aus dem tatsächlichen Ereignis einen dramatischen Heimatroman, in dem Walpurga, die weibliche Hauptfigur sehr eigensinnig war und als sehr emanzipiert galt. Der Roman wurde mittlerweile mehrfach verfilmt.