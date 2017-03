Anklage nach tödlichem Verkehrsunfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn im vergangenen November muss sich jetzt ein 26-Jähriger wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Sein Cousin war damals ums Leben gekommen.

Es war noch dunkel und die Fahrbahn regennass, als es am 12. November zum tödlichen Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn kam. Der 26-Jährige, stark alkoholisierte Angeklagte war zusammen mit seinem 41-jährigen Cousin in Richtung Süden unterwegs.

Zwischen Innsbruck Amras und dem Bergiseltunnel krachte der Fahrer mit seinem Fahrzeug ungebremst in das Heck eines Lkw. Das Auto wurde durch den Aufprall bis zur Fahrzeugmitte unter den Sattelanhänger geschoben. Der 41-jährige Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle, der 26-jährige Fahrer überlebte den Unfall knapp - mehr dazu in A13: Beifahrer stirbt bei Auffahrunfall.

Ihm droht jetzt wegen grob fahrlässiger Tötung eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.