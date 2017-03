Helmut Buchacher: SPÖ-Spitzenkandidat

Helmut Buchacher wurde am Samstag beim Stadtparteitag mit 73 Prozent der Stimmen der rund 100 Delegierten zum Spitzenkandidaten der SPÖ gekürt. Er führt die SPÖ in die Innsbrucker Gemeinderatswahl 2018.

Man solle seine Kampfbereitschaft für den Wahlkampf und seine Leidenschaft für die Sozialdemokratie nicht unterschätzen, so Buchacher kämpferisch.

Kampf gegen Wohnungs-Spekulationen

Der 60-jährige Buchacher ist seit November 2015 Vorsitzender der Stadtpartei. Sein Weg zur Spitzenkandidatur wurde zu Monatsbeginn frei, nachdem sich Thomas Pupp aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte - mehr dazu in SPÖ: Pupp kandidiert nun doch nicht. Eine Kampfabstimmung war daher nicht notwendig. Inhaltlich kündigte Buchacher an, sich verstärkt dem Thema Wohnen widmen zu wollen. Er sagte insbesondere der Spekulation mit Wohnungen den Kampf an.

Kanditaten für Landtags- und Nationalratswahlen

Ebenfalls festgelegt haben sich die Innsbrucker Sozialdemokraten auf ihre Spitzenkandidaten für die Landtags- und Nationalratswahl, die ebenso im nächsten Jahr anstehen. Für die Landtagswahl wurde von den Innsbrucker Roten mit 92 Prozent der Stimmen der 30-jährige Philip Wohlgemuth - Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft vida - als Listenerster der Stadtpartei nominiert. Für die Nationalratswahl wurde die 47-jährige SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim mit 76 Prozent gewählt.

Die Vorsitzende der SPÖ Tirol, Elisabeth Blanik, knüpfte in ihrer Rede an das Parteitagsmotto „Erneuerung. Zusammenhalt. Vertrauen.“ an. „Wir müssen neuen Kräften in der Partei eine Chance geben, sich zu beweisen, und neuen Menschen in der Stadt die Möglichkeit bieten, sich politisch zu engagieren“, betonte Blanik.

