Millionen für die Zähmung der Tiroler Bäche

Fast 66 Millionen Euro werden heuer in Tirol in den Schutz vor Naturgefahren investiert. Der größte Teil davon fließt in den Schutz vor Wildbächen und Hochwasser. Auch der Erhalt des Schutzwaldes verschlingt Millionen.

Der Schallerbach oberhalb von See im Paznaun und der Brixenbach im Unterland sollen weiter gezähmt werden. 26,5 Millionen Euro werden alleine für diese beiden Projekte in die Hand genommen, wobei der Brixenbach mit 14 Millionen Euro die größte Summe verschlingen wird. In ganz Tirol gibt es etwa 2.000 Einzugsgebiete von Wildbächen, insgesamt fließen 38 Millionen Euro in den Wildbach- und Hochwasserschutz.

Alte Bauten müssen erneuert werden

Der Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Siegfried Sauermoser sagt, man habe in den letzten Jahren erlebt, man habe viele ältere Schutzbauten in Tirol, die man modernen Ansprüchen anpassen müsse. Besonders wichtig für den Schutz des Tiroler Siedlungsraums ist die Zusammenarbeit von Wildbach, Wasserschutz und Forst, wie etwa in der Gemeinde Grins.

Hier kam es im September nach Regenfällen zu Überflutungen - mehr dazu in Beträchtliche Schäden nach Unwetter. Der Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft Hubert Steiner sagt, man habe hier die Chance, in einem guten Vorzeige-Kooperationsprojekt das Problem zu lösen. Die Wildbachverbauung erfülle am Grinner Wildbach und am Lattenbach ihre Aufgaben, während man von der Abteilung Wasserwirtschaft die entsprechenden Ergänzungen an der Sanna mache, damit insgesamt eine nachhaltige Hochwasserschutzlösung für das Gewerbegebiet und die Gemeinden herauskomme.

Im unteren Unterinntal ist die erste Stufe der Planungen für den Hochwasserschutz abgeschlossen, jetzt seien die Gemeinden am Zug, die Schutzprojekte rasch umzusetzen, mahnt Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP).

15 Millionen für den Schutzwald

Der zweitgrößte Investitionsbrocken mit 15 Millionen Euro geht an den Erhalt des Schutzwalds. Hier steht die Verjüngung des Waldes im Zentrum. In den Lawinenschutz sollen über acht Millionen Euro investiert werden, über vier Millionen entfallen auf Schutz vor Steinschlag und Erosion. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf 65,7 Millionen Euro, was dem Niveau von 2016 entspricht.