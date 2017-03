30 Minuten unter Lawine überlebt

Bei einem Lawinenabgang in Sölden ist am Freitagvormittag ein Deutscher Snowboarder vollständig verschüttet worden. Er war im freien Skiraum unterwegs und konnte nach rund einer halben Stunde aus den Schneemassen befreit werden.

Der 22-jährige Mann war gegen 11.00 Uhr unterhalb der Staberlebahn am Rettenbachferner im freien Skiraum von einer Lawine verschüttet worden. Der Snowbaorder hat die 130 Meter breite Lawine selbst ausgelöst und ist in Folge verschüttet worden. Der Deutsche war eine halbe Stunde unter der Lawine begraben und konnte schließlich von Einsatzkräften der Bergrettung Sölden und Längenfeld geborgen werden. Der Snowboarder war sofort ansprechbar und ist nach der Erstversorgung ins Krankenhaus geflogen worden.

Hohe Lawinengefahr in den Bergen Tirols

Auf Grund der Neuschneemengen vom Donnerstag ist in vielen Teilen Tirols die Lawinensituation als kritisch einzustufen. Schon am Donnerstag wurde in der Silvretta bei einem Lawinenabgang ein österreichischer Tourengeher auf Schweizer Staatsgebiet verschüttet. Er konnte leicht verletzt geborgen werden - mehr dazu in Lawinengefahr in Tirol spitzt sich zu.