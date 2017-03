Zwei Personen seit Stunden in Kabine gefangen

In Prägraten in Osttirol warten seit den Mittagsstunden zwei Personen in der Kabine einer Materialseilbahn auf Hilfe. Die Rollen der Kabine sind offenbar aus der Führung geraten. Die Kabine hat sich in einem Baumwipfel 20 Meter über dem Boden verfangen.

Gegen Mittag wollten vier Gäste mit der Materialseilbahn auf die Essener und Rostocker Hütte auffahren. Die Materialseilbahn ist offenbar für den Personentransport zugelassen. Aus unbekannter Ursache sprangen die Rollen der Kabine aus der Führung, die Kabine sank in der Folge erheblich ab.

Eingeschlossene Person schwer verletzt

Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, sprangen aus der Kabine, als diese dem Boden nahe kam. Zwei Personen blieben drin. Die Kabine wurde wieder in die Höhe gezogen und verfing sich im Baumwipfel einer Lärche. Eine der beiden eingeschlossenen Personen soll schwer verletzt sein. Derzeit versuchen Bergretter, die zu Fuß aufgestiegen sind, die eingeschlossenen Personen zu bergen. Ein Hubschrauberflug sei wegen der schlechten Sicht derzeit nicht möglich. Die Rettungsaktion läuft.

Jene beiden, die aus der Kabine entkommen konnten, sind mittlerweile ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau sei leicht verletzt, heißt es.