Weitere Medaille für Haaser bei Junioren-WM

Raphael Haaser hat seinen Erfolgslauf bei der Junioren-WM in Are fortgesetzt. Einen Tag nach Bronze in der Abfahrt sicherte sich der 19-jährige Tiroler, Bruder von Weltcup-Läuferin Ricarda Haaser, am Donnerstag im Super-G Silber.

Raphael Haaser musste sich am Donnerstag dem Franzosen Nils Alphand, Sohn des früheren Weltcup-Gesamtsiegers Luc Alphand, haarscharf um 0,01 Sekunden geschlagen geben. Bronze ging an den Schweizer Semyel Bissig (+0,02).

Maximilian Lahnsteiner und Pirmin Hacker belegten in dem Hundertstelkrimi die Plätze sechs (0,10) und sieben (0,20). Manuel Traninger wurde 15. (0,65).

Bronze mit Startnummer 50 in Abfahrt

Am Mittwoch wurde Haaser mit Startnummer 50 mit einer halben Sekunde Rückstand auf den neuen US-Weltmeister Sam Morse Dritter in der WM-Abfahrt. Der Italiener Alexander Prast holte mit 0,38 Sekunden Rückstand die Silbermedaille. Als zweitbester ÖSV-Teilnehmer belegte Pirmin Hacker Platz 13 (+1,11).