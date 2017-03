AMS Chef lobt Tiroler Wirtschaft

Der Vorstand des AMS Österreich Johannes Kopf stellte der Tiroler Wirtschaft ein gutes Zeugnis aus. Der Tiroler Arbeitsmarkt entwickle sich heuer positiver als jener im Rest von Österreich. Die Arbeitslosigkeit könnte 2017 erneut sinken.

Steigende Beschäftigung, sinkende Arbeitslosigkeit seit dem Vorjahr und deutlich mehr gemeldete offene Stellen, speziell für Fachkräfte, so sah Johannes Kopf, Chef des AMS Österreich, die Entwicklung des Tiroler Arbeitsmarktes am Mittwoch bei einer Pressekonfernz in Innsbruck: „Auf der einen Seite entwickelt sich der Tourismus in Tirol als starke Stütze sehr gut. Auch die Bauwirtschaft läuft sehr gut. Und die Tiroler Industrie muss man auch sehr loben. Hier sind Unternehmen am Werk, die weltweit erfolgreich sind.“

1,5 Prozent Wirtschaftswachstum prognostiziert

Für Österreich sagen die Wirtschaftsforscher heuer ein Wirtschaftswachstum von 1,2 bis 1,5 Prozent voraus. Für Tirol wird ein Wachstum von 1,8 Prozent prognostiziert: „Das führt auch dazu, dass die Arbeitslosigkeit in Tirol in etwa stabil bleiben wird. Eine Prognose sagt, dass die Zahl der Arbeitslosen um 100 ansteigen wird. Ich sage offen, das ist so wenig, dass es durchaus auch sein kann, dass die Arbeitslosigkeit in Tirol sinkt. Meine persönliche Einschätzung entgegen der Wirtschaftsforscher ist, dass die Arbeitslosigkeit in Tirol sinkt.“

Eine Unbekannte bleibe vorerst, wann anerkannte Flüchtlinge in Tirol auf den Arbeitsmarkt kommen. Besondere Anstrengungen gebe es bereits, um junge Arbeitslose zu vermitteln. Eine Ausbildungsgarantie gibt es für 18- bis 25-jährige Flüchtlinge, die nur einen Pflichtschulabschluss haben, so Anton Kern, Chef des AMS Tirol: „Ein entscheidendes Ziel ist, allen Jugendlichen zu einer Ausbildung zu verhelfen. Damit haben sie bessere Chancen am Arbeitsmarkt und eine Perspektive.“

Suche nach Arbeit für Langzeitarbeitslose

In Tirol gibt es rund 1.100 Langzeitarbeitslose, die über 50 sind. Die meisten davon leben in Innsbruck. Für sie sucht das AMS verstärkt gemeinnützige Arbeitsstellen, unter anderem in den Gemeinden.

