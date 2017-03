Rodler in Thiersee 20 Meter abgestürzt

Ein 48-jähriger Tiroler ist Dienstagabend beim Rodeln in Thiersee (Bezirk Kufstein) rund 20 Meter über steiles Waldgelände abgestürzt. Laut Polizei konnte der Mann in einer S-Kurve nicht mehr rechtzeitig einlenken und geriet über den Wegrand hinaus.

Der Einheimische wurde mit schweren Verletzungen am rechten Bein von der Bergrettung geborgen und ins Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert. Der Tiroler war gemeinsam mit einem Bekannten (41) gegen 22.00 Uhr auf der Rodelbahn von der sogenannten „Kala Alm“ in Richtung Thiersee gefahren. Der 41-Jährige setzte nach dem Absturz die Rettungskette in Gang und leistete dem Verletzten Erste Hilfe.