Tankstelle in Vomp mit Messer überfallen

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag eine Tankstelle in Vomp überfallen. Die Angestellten bedrohte er mit einem großen Messer, trotzdem konnten sie den Mann in die Flucht schlagen.

Bei der Flucht stolperte der Täter und fiel gegen eine Glasscheibe. Wie hoch der Sachschaden durch den Überfall ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Polizei

Der männliche Täter ist laut Polizei 175 bis 180 Zentimeter groß, hat eine sportliche Statur und war mit einer dunklen Jacke mit einem auffälligen gelb/blauen Muster bekleidet. Der mit einem großen Messer bewaffnete Mann trug außerdem Jeans, helle Sportschuhe und Handschuhe. Er war mit einer Kapuze und einem hellen Tuch maskiert.