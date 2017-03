Apothekerkammer: Hochstöger tritt nicht an

Im März starten in Österreich die Apothekerkammerwahlen. Auch in Tirol werden die Standesvertreter gewählt. Der amtierende Tiroler Apothekerkammer-Präsident Martin Hochstöger tritt nicht mehr an.

Warum Hochstöger nicht mehr als Präsident für die Tiroler Apothekerkammer antritt, will er erst im Mai bei einer Pressekonferenz bekannt geben. Seit 2007 hat der selbständige Apotheker aus Landeck die Tiroler Apothekerkammer geleitet. Seit vergangenem Jahr ist er auch im Landesparteivorstand der Tiroler Freiheitlichen.

ORF

Langwierige Wahl

Ab kommender Woche wählen österreichweit 5.700 Apothekerinnen und Apotheker mittels Briefwahl neue Kammervorstände. Aus ihrer Mitte werden dann im Juni ein bundesweites Präsidium und die Landespräsidenten gewählt.

In Tirol interessiert sich für dieses Amt der selbständige Apotheker Matthias König aus Reutte. Er will, wie er sagt, die Zukunft der Apotheken in Zeiten des immer stärker werdenden Versandhandels sicher stellen.