Tirol-Straßenbahnen kurven durch Frankfurt

Mit einem Budget von 6,7 Millionen Euro soll von der Tirol Werbung der nächste Bergwinter beworben werden. So werden in Frankfurt und Den Haag Straßenbahnen im Tirol-Design unterwegs sein.

Im belgischen Antwerpen ist eine übergroße Schneekugel in der Bahnhofshalle geplant, in der Selfies im Schnee gemacht werden können. Geographischer Schwerpunkt der Aktivitäten der Tirol Werbung wird der deutsche Markt sein. Hier will die Tirol-Werbung mögliche Gäste auch durch ihr internetfähiges Fernsehgerät gezielt ansprechen.

Tirol Werbung

In Dänemark, Tschechien und Polen soll insbesondere auf großflächige Außenwerbung gesetzt werden. In Großbritannien werde das Skifahren hingegen verstärkt in Kooperation mit Medienpartnern und Verlagshäusern wie Telegraph oder Independent beworben.

Frauen entscheiden oft, wohin es geht

Bei Medienkooperationen setzt die Tirol Werbung verstärkt auf die Zielgruppe Frauen, die laut Marktforschung die Mehrheit der Konsumentscheidungen wie die Urlaubswahl treffen. Der Fokus für die kommende Saison soll auf Skifahren und Langlaufen gelegt werden.

Auch wenn eine seriöse Prognose für die kommende Wintersaison noch nicht möglich sei, zeigt man sich bei der Tirol Werbung grundsätzlich optimistisch. Die Wintersaison entwickle sich einerseits im längerfristigen Vergleich positiv, andererseits sei die Ferienkonstellation wieder günstiger als heuer. Die Ferien in den wichtigsten Herkunftsmärkten seien im Februar zum Großteil entzerrt.