Gebauer wechselt von Wattens zu Altach

Christian Gebauer von der WSG Swarovski Wattens wechselt in die Bundesliga zum SCR Altach. Der 23-jährige Wipptaler dürfte durch sein konstant gutes Spiel ins Visier der Experten geraten sein.

In der aktuellen Saison lieferte der Flügelspieler Gebauer drei Tore und drei Torvorlagen. In Wattens bedauert man einerseits den Abgang eines tollen Spielers, der menschlich als auch sportlich fehlen werde, man sehe es aber auch als Auszeichnung, wenn es ein junger Spieler in eine höhere Liga schafft, so Sportmanager Stefan Köck.

WSG Swarovski Wattens

Es entspreche der Vereinsphilosophie, jungen Spielern eine Chance zu geben, sie in die Mannschaft zu integrieren und sie auf einem hohen Niveau auszubilden, so Köck. Die frühzeitige Fixierung des Transfers gebe die Chance, den Markt zu sondieren und wieder einen interessanten und sehr guten Spieler nach Wattens zu holen.

Wechsel im Sommer

Gebauer sagt, er sei noch bis zum Sommer in Wattens und bis dahin werde er für den Verein alles geben. „Ein Wechsel in die Bundesliga, zu einer der Top-Mannschaften, ist eine tolle Chance, die ich gerne nutzen möchte.“ Der 1993 geborene Gebauer war 2014 von der SVG Reichenau nach Wattens gewechselt, davor spielte er in Matrei und Navis.