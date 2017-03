Freiwillig arbeiten am 17. März

Jede zweite Tirolerin und jeder zweite Tiroler engagieren sich bereits ehrenamtlich. Um noch mehr Menschen für die Freiwilligen-Arbeit zu motivieren, veranstalten das Land Tirol und die Caritas am 17. März wieder den Freiwilligentag Tirol.

Bei 60 Projekte in allen Bezirken können sich Freiwillige am Freitag kommender Woche engagieren. Sozialprojekte mit Senioren oder Flüchtlingen gehören ebenso dazu wie Natur- und Kulturprojekte. So plant etwa das Notburgaheim in Innsbruck ein besonderes Erlebnis für hochbetagte Menschen: Bärbel Jordan-Ruef-Stabentheiner vom Notburgaheim spricht von einem Ausflug ins Schwimmbad mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern, „da brauchen wir Menschen, die vielleicht einen Pflegehintergrund haben und uns unterstützen beim Anziehen und Ausziehen und Duschen“.

APA

Einige weitere Projekte sind der Bau eines Gartenhauses der Diakonie-Wohngemeinschaft in Kirchbichl oder gemeinsames Kochen im Flüchtlingsheim Kleinvolderberg.

Idee aus den USA Freiwilligentage sind eine zeitgemäße Form des Engagements bei denen sich Einzelpersonen, Gruppen oder Unternehmen gleichzeitig an einem Tag in unterschiedlichen sozialen und gemeinnützigen Projekten engagieren. Die Idee zum Freiwilligentag stammt aus den USA, wo er „Day of Caring“ heißt. Der erste Freiwilligentag Tirol fand 2009 statt. Seit 2013 findet er jährlich statt.

Caritas-Direktor Georg Schärmer möchte möglichst viele Menschen ansprechen. Der Freiwilligentag solle eine Einladung an alle Tirolerinnen und Tiroler sein, einfach am Wegrand zu entdecken, wo man anpacken kann: in der Familie, in der Nachbarschaft oder in der Natur. „Freiwilligenengagement ist etwas Notwendiges aber vor allem ist es etwas Lustvolles.“

Das Land Tirol fördert die Ehrenamtlichkeit unter anderem mit der Versicherung von freiwilligen Helfern seit dem Vorjahr. Zwei Gruppen sind für Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) besonders wichtig. Das sind Senioren, die in Pension gehen und Zeit hätten, andererseits wolle man auch die Jugendlichen gewinnen, so Platter. Bis zum 10. März können sich Interessierte für den Freiwilligentag anmelden.

