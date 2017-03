Zwei Skifahrer stürzten in selbe Gletscherspalte

In Sölden sind Sonntagvormittag zwei Deutsche Skifahrer im freien Skiraum in die selbe Gletscherspalte gestürzt. Einer verletzte sich am Knie. Zudem gab es am Sonntag mehrere Lawinenabgänge in Tirol.

Kurz nach 11.00 Uhr fuhr ein 30-jähriger Deutscher im freien Skiraum mit Ski ab. Unterhalb der Bergstation Schwarze Schneid stürzte er in eine Gletscherspalte. Kurz darauf fuhr unabhängig vom ersten Skifahrer ein 29-jähriger Deutscher ebenfalls mit Skiern im freien Skiraum ab und stürzte in die selbe Spalte. Er dürfte den Spuren seines Vorfahrers gefolgt sein.

Während der 30-Jährige nach ca. drei Metern liegen geblieben war, stürzte der 29-Jährige ca. 15 Meter ab. Beide Wintersportler konnten durch die Pistenrettung und die Bergrettung Sölden geborgen werden. Der 29-Jährige verletzte sich am Knie und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

Ein Verletzter bei Lawinenabgang in Axams

Kurz nach Mittag löste ein Variantenfahrer am Sonntag im Bereich Axamer Kögele eine Lawine aus und wurde von den Schneemassen rund 200 Meter mitgerissen. Der 27-Jährige, der mit vier Bekannten unterwegs war, wurde zum Teil verschüttet. Die vier anderen Skifahrer leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der verletzte Mann wurde schließlich mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus Hall eingeliefert.

Großangelegte Suchaktion in Steinach

Entwarnung gab es Sonntagabend nach einer Suchaktion im freien Gelände im Bereich Hoher Turm bei Steinach am Brenner. Bei der am Nachmittag abgegangenen Lawine wurde niemand verschüttet. Im Einsatz waren Bergrettung, Alpinpolizei und ein Hubschrauber. Vorerst wurde von möglicherweise drei Verschütteten ausgegangen.

Auch eine Suchaktion nach einer Lawine in Obergurgl konnte abgebrochen werden. Es wurde niemand verschüttet.