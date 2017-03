Jugendliche zu Suchtverhalten befragt

Tirols Jugendliche trinken mehr und rauchen weniger. Außerdem machen sie sich häufig Sorgen. Das hat eine Studie ergeben, in der rund 1.500 Jugendliche zu ihrem Suchtverhalten befragt wurden.

Ein Drittel der befragten Jugendlichen gab an, mehrmals im Monat Alkohol zu konsumieren. Getrunken werden sechs oder mehr alkoholische Getränke.

Fast die Hälfte der Studienteilnehmer zwischen 14 und 17 Jahren hat noch nie geraucht, hingegen 15 Prozent der Befragten rauchen zwischen einer Packung Zigaretten oder mehr.

Studie will Risikofaktoren ergründen

Die Studie des Projektes SEYLA (Saving Empower Young Lives in Austria) will Auskunft über das Verhalten Jugendlicher bezüglich Akohol und Nikotin geben, aber auch das seelische Wohlbefinden junger Menschen beleuchten, um Risikofaktoren für selbstschädigendes Verhalten und psychische Erkrankungen herauszufinden. Am Montag werden detaillierte Ergebnisse vom Leiter der Psychiatrie in Hall, Christian Haring, präsentiert.

An der Studie nahmen Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse in Gymnasien, in Höheren Technischen Lehranstalten, Handelsakademien und Berufsschulen teil. Neben Tiroler Jugendlichen wurden auch Jugendliche aus Wien, der Steiermark und Oberösterreich befragt.

