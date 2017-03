Kranjska Gora: Matt im Slalom in Lauerstellung

Bester Österreicher nach dem ersten Durchgang beim Slalom in Kranjska Gora ist der Flirscher Michael Matt auf Platz zwei. In Führung liegt Stefano Gross, dahinter lauern mit Matt, Hirscher und Marco Schwarz gleich drei Österreicher.

Aus österreichischer Sicht kam Matt am besten mit den Verhältnissen zurecht. Trotz der angesichts der Piste relativ hohen Nummer zwölf hielt der Tiroler den Rückstand auf Gross noch am geringsten.

1. DG: Michael Matt (AUT) Bester Österreicher nach Durchgang eins ist Michael Matt mit gut einer Sekunde Rückstand auf den führenden Gross.

„Ich habe versucht, die Spur so gut wie möglich zu treffen. Man muss einfach sauber hinter das Tor fahren, weil der Kurs sehr dreht. Man muss sich einfach so gut wie möglich auf den Untergrund einstellen, wem das gelingt, der ist vorne“, sagte Matt.

APA/EXPA/Johann Groder

"Hat sich bescheiden angefühlt“

Der frischgebackene Gesamtweltcup-Sieger Hirscher kam auf der etwas weicheren Piste nicht zurecht. Da half auch die Nummer eins nichts. Trotzdem kann der Salzburger im zweiten Durchgang im Slalom-Weltcup den Sieg fixieren, denn Kristoffersen leistete Hirscher mit einem schweren Schnitzer Schützenhilfe. Der fünffache Saisonsieger rutschte bereits im oberen Teil an einem Tor vorbei. Kristoffersen stieg zwar zurück, doch das Rennen war für den Norweger vorzeitig gelaufen.

„Es hat sich sehr bescheiden angefühlt, ich habe aber alles versucht. Aber ich konnte nicht richtig pushen. Ich bin gespannt, wie das Rennen weiter verläuft. Aber es ist nicht so gegangen, wie ich es mir gedacht habe. Das war nicht das Beste von mir“, sagte Hirscher, der in der Slalom-Wertung 60 Punkte vor Kristoffersen liegt. „Ich war ein bisschen über dem Limit“, sagte der Norweger, der die kleine Kristallkugel damit abhakte: „Das ist vorbei. Ich bin ganz gut gefahren, aber ein Fehler ist ein Fehler. Das ist Slalom, so ist das Leben.“

1. DG: Manuel Feller (AUT) - DNF Kurz vor dem Ziel rutscht Manuel Feller weg und scheidet damit aus.

Vizeweltmeister Feller ausgeschieden

Keine Punkte gibt es hingegen für Manuel Feller. Der Vizeweltmeister von St. Moritz rutschte im ersten Durchgang aus. Der zweite Durchgang beginnt um 12.30 Uhr.