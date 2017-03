Nach Zusammenstoß Attacke mit Skistöcken

Ein fünfjähriges Mädchen und ein 42-Jähriger sind am Samstag in der SkiWelt Wilder Kaiser zusammengeprallt. Der Vater des Mädchens, das sich bei dem Unfall schwer verletzte, schlug daraufhin mit Skistöcken auf den Deutschen ein.

Gegen 10.00 Uhr prallten das fünfjährige Mädchen aus Tschechien und ein 42-jähriger Mann aus Deutschland beim Skifahren zusammen. Dabei erlitt das Mädchen einen Bruch des Unterarmes sowie Prellungen im Bereich des Oberschenkels.

Daraufhin begann der Vater des Mädchens sofort auf den 42-Jährigen mit den Skistöcken einzuschlagen. Unbeteiligte Schifahrer kamen dem Angegriffenen zu Hilfe. Dabei kam es zu einem Raufhandel zwischen den helfenden Skifahrern und dem tschechischen Staatsbürger. Erst die Pistenrettung konnte die Situation beruhigen.

Fünfjährige und Deutscher verletzt

Der 42-jährige Mann aus Deutschland erlitt durch den tätlichen Angriff Verletzungen im Bereich der Hand sowie der Schulter. Das verletzte Mädchen wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Ski fiel von Sessellift: Sechsjährige schwer verletzt

Ein sechsjähriges Mädchen aus Mexiko wurde am Samstag ebenfalls in der SkiWelt Wilder Kaiser in Söll von einem Ski getroffen und schwer verletzt. Ein auf einem Sessellift sitzender Zwölfjähriger hatte diesen während der Fahrt verloren. Die Sechsjährige erlitt Schnittwunden am Kopf und an der Hand. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Spital nach Kufstein eingeliefert.