Streit unter Autofahrern - Pistole gezückt

Mit der Fahrweise eines anderen Autolenkers ist Samstagabend ein 22-Jähriger in Innsbruck nicht einverstanden gewesen. Er bedrohte seinen Kontrahenten daraufhin mit einer Pistole und löste so einen Großeinsatz der Polizei aus.

Offenbar waren sich die beiden Lenker nicht darüber einig, wie man korrekt am Innsbrucker Südring fährt. Als die beiden an der Holzhammerbrücke mit ihren Autos nebeneinander standen, zückte dann ein 22-Jähriger eine Pistole und bedrohte seinen Kontrahenten. Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole, was der bedrohte 64-Jährige im ersten Moment kaum erkannt haben dürfte.

Großeinsatz von Polizei und Rettung

Kurz darauf flüchtete der 22-Jährige und löste einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus. Wenig später wurde der Mann mit seinem Fahrzeug angehalten.

Die Polizisten stellten die Schreckschusspistole und fünf Stück Knallpatronen sicher. Der Besitzer wird auf freiem Fuß angezeigt.