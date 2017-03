Föhn unterbricht Arlbergbahn

Der Föhnsturm hat für eine Reihe von Feuerwehreinsätzen geführt. Im hinteren Zillertal riss der Wind eine Stromleitung um. Die Arlbergbahnstrecke war wegen umgestürzter Bäume zwischen Flirsch und St. Anton stundenlang unterbrochen

Im Gemeindegebiet von Finkenberg beschädigten die Windböen die Stromleitung und lösten so indirekt ein Feuer aus. Durch die gekappte Freileitung geriet eine kleinere Fläche in Waldnähe in Brand.

Orkanartiger Wind am Stubaier Gletscher Am Stubaier Gletscher verhinderte der starke Föhn den Skibetrieb, wie das Video eines Internet-Users zeigt.

Umgestürzte Bäume blockierten im Bezirk Reutte die Gramaiserstraße. Die Sperre blieb für mehrere Stunden aufrecht. Auch in Innsbruck musste die Feuerwehr aufgrund des Föhns mehrfach ausrücken. Bei der Volksschule in der Siegmairstraße im Stadtteil Pradl bog der Wind ein Blechdach auf. Die Einsatzkräfte mussten das Dach sichern, damit es nicht komplett abgedeckt wird. Auch in Absam musste die Feuerwehr ausrücken, um ein Dach zu sichern.

Arlbergbahnstrecke unterbrochen

Ein umgestürzter Baum blockierte am frühen Nachmittag stundenlang die Bahnstrecke zwischen Flirsch und St. Jakob. Die Passagiere mussten auf Busse umsteigen, die Reisezeit verlängerte sich dadurch allerdings um eine Stunde.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Anton stand mit den Mitarbeitern der ÖBB im Einsatz, um die Schäden schnellstmöglich zu beseitigen. Gegen 14.30 Uhr konnte die Sperre der Bahnstrecke wieder aufgehoben werden.

zurück von weiter

Brand auf Potsdamer Hütte

Samstagmittag entfachte der Föhn auf der Potsdamer Hütte in Sellrain einen Kaminbrand, der die Zwischendecke in Brand setzte. Die Bergrettung musste etwa 20 Personen evakuieren und ins Tal bringen. Sämtliche Personen blieben unverletzt.

In Kramsach im Bezirk Kufstein beschädigten starke Windböen gegen 11.00 Uhr das Dach eines Wohnhauses. Dabei fielen Teile des Abschlussbleches vom Dach, worauf großflächig die Flämmpappe an der Westseite aufgerissen wurde und vom Dach zu stürzen drohte, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr Kramsach stand mit 15 Männern im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

160,9 km/h Windspitze am Patscherkofel

Am Patscherkofel wurden Samstagmittag Windspitzen mit 160,9 km/h gemessen. Auf den Plätzen folgten nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Rudolfshütte in Uttendorf (Pinzgau) und der Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher mit jeweils mehr als 136 km/h.

Liftsperren auch in Salzburg und Voralberg

Wegen des starken Föhnsturms mussten am Samstag zahlreiche Liftanlagen in Salzburg und Vorarlberg ihren Betrieb einstellen - mehr dazu in Liftsperren wegen Föhnsturms und Sturm hat Teile Vorarlbergs fest im Griff.