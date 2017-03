Spender für todkranken Buben gesucht

In Lienz werden dieses Wochenende Stammzellenspender für einen dreijährigen Buben gesucht. Der 3-jährige Max aus der Steiermark hat eine Erkrankung des Immunsystems und stirbt, wenn sich nicht bald ein Spender findet.

Mit einer Stammzellenspende könnte dem Buben geholfen werden. Am Freitag wurden bereits Soldaten der Haspingerkaserene in Lienz ausgetestet. Für Sonntag ist dann die Bevölkerung zu einer Typisierung in der Lienzer Haspingerkaserne aufgerufen.

Hoffen auf passenden Spender

Dabei wird eine Speichelprobe genommen, um festzustellen, ob eine genetische Übereinstimmung besteht. Organisatorin Anni Kratzer hofft, dass bald ein passender Spender gefunden wird: „Max ist austherapiert. Wir haben es sehr eilig. Wenn nicht bald ein Spender gefunden wird, muss er sterben. Er soll durch die Spende wieder ein normales Blutbild bekommen, die roten und weißen Blutkörperchen müssen wieder in Ordnung kommen.“

Bei einer ähnlichen Aktion vor einigen Jahren konnte ein Spender gefunden werden. Zwischen 9.00 und 12.00 Uhr findet die Aktion am Sonntag in Lienz statt. Wer nicht anreisen kann und trotzdem dem kleinen Max helfen will kann über den Vorarlberger Verein „Geben für Leben“ Testmaterial direkt anfordern.

