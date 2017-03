Erste Liga: WSG gewinnt, Wacker verliert

Die WSG Wattens hat nach dem Sieg im Tiroler Derby Freitagabend auch das erste Heimspiel mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Wiener Neustadt für sich entscheiden können. Wacker Innsbruck verlor gegen Tabellenführer LASK 1:3.

Die WSG schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Die Wattener liegen nun auf Platz fünf in der Tabelle, einen Punkt vor Wacker Innsbruck. Die Wattener sind mittlerweile vier Runden ohne Gegentor. Matchwinner gegen Wr. Neustadt war Benjamin Pranter mit einem Tor und einem Assist. Erst traf der 27-Jährige nach einem kurz abgespielten Freistoß von der Strafraumgrenze (17.), dann fand er den völlig frei stehenden Florian Mader. Der Rückkehrer schoss mit links ein (45.). Für den Endstand sorgte Milan Jurdik nach einem weiten Abschlag in der Nachspielzeit (92.).

WSG

Erste Halbzeit „bärenstark“

„In der ersten Halbzeit waren wir bärenstark, physisch waren wir klar die bessere Mannschaft, haben tolle Spielzüge kreiert und ein Traumtor gemacht. Dann sind wir hochverdient 2:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir für meinen Geschmack nicht mehr ok, da wir Wiener Neustadt ein Übergewicht ermöglicht haben, das nicht geplant war. Im Endeffekt haben wir im Konter das dritte Tor gemacht“, resümiert WSG-Trainer Thomas Silberberger.

„Es ist ein verdienter Sieg - vielleicht ein bisschen zu hoch. Weil das Spiel war enger als das Ergebnis“, so Silberberger weiter.

Wacker Innsbruck verlor auch das zweite Spiel unter Neo-Trainer Karl Daxbacher nach dem 0:1 zum Frühjahrsstart im Derby gegen Wattens. Davor war Wacker unter Interimscoach Thomas Grumser acht Runden ungeschlagen geblieben.

