Startorte für Rad-WM 2018 präsentiert

In Innsbruck sind am Freitag im Rahmen eines sogenannten Kick-off Events die Startorte für die Rad-WM 2018 präsentiert worden. Sämtliche Rennen starten an vier unterschiedlichen Standorten und enden in Innsbruck.

Am Innsbrucker Rennweg wird vom 22. bis 30. September 2018 zwölf Mal ein Weltmeister gekürt. Neben den sechs Rennen der Elite werden auch sechs Weltmeister in den Nachwuchsklassen ermittelt.

In der Area 47 am Eingang des Ötztals startet beispielsweise das Mannschaftszeitfahren der Herren. Bei den Swarovski Kristallwelten in Wattens starten die Damen ihr Einzelzeitfahren, die Herren in Rattenberg. In Kufstein fällt der Startschuss für das Straßenrennen der Herren. Die WM startet am 23. September mit den Teamzeitfahren der Herren und der Damen.

Land Tirol

Platter bezeichnet Streit als „unnotwendig“

Landeshauptmann Günther Platter nahm am Rande der Veranstaltung auch Stellung zu den jüngsten Unstimmigkeiten zwischen den Organisatoren und dem nationalen Radsportverband und bezeichnete diese als unnötig.

„Das sind Drohgebärden, die überhaupt nichts bringen“, meinte Platter im Gespräch mit der APA zur Androhung des Österreichischen Radsport-Verbands vor rund einer Woche, seine Unterstützungserklärung für die Rad-WM zu widerrufen. „Es ist auch unnotwendig, damit in die Medien zu gehen“, so der Landeshauptmann. Wenn Gesprächsbedarf bestehe, so müsse dies untereinander ausgemacht werden - mehr dazu in Aufregung um Rad-WM 2018 in Tirol.

